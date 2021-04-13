CHP’de kılıçlar çekildi

Genel merkez tarafından görevden alınan CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar, yaptığı yazılı açıklamada "Seçimle gelen seçimle gider. Hukuk, her yerde ve herkes için hukuk" diyerek yaşananlara tepki gösterdi. Partisinin Merkez Yönetim Kurulu'nun hakkımda aldığı kararı hayret ve üzüntüyle öğrendiğini belirten Bayar, "1987'den bu yana çeşitli kademelerde hizmet ettiğim CHP'ye 9 Şubat 2020 Tarihinde yapılan il kongremizde örgütümün desteği ile Antalya İl Başkanı seçildim. O günden bu yana İl Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarım ve tüm ilçe başkanlarımızla tam bir uyum, görüş ve kader birliği içinde çalıştık.Bunca emeğimin karşılığında, en küçük bir yazılı ya da sözlü uyarı almadan, hiçbir olayla ilgili sorgulanmadan ve hiçbir iddia ile ilgili savunmam alınmadan "parti ilkelerine, amaçlarına ve çalışma ilkelerine aykırı hareket ettiğim" gerekçesiyle görevden alınmam, anlamak ve açıklamakta güçlük çektiğim büyük bir haksızlıktır" diyerek izlenen yöntemi sert bir dille eliştirdi..

'ÖNCE KENDİ İÇİNDE HUKUKU İŞLET'

Nusret Bayar, "Ülkede yurttaşların hak ve hukukunu korumak için yola çıkan CHP'nin, önce kendi içinde hukuku işletmesini beklemek en doğal hakkımız ve samimiyetin gereğidir" dedi.

Bayar ayrıca, "CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun, birtakım çevrelerin haksız, hukuksuz beklentileri doğrultusunda almış olduğu bu karar parti kamuoyunun vicdanını zedelemiştir" diyerek yaşanan haksızlığa ve hukuksuzluğa dikkat çekerek, ""Hukuk, her yerde ve herkes için hukuk" diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderme yaptı.

İLÇE BAŞKANI SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Bayar'ın görevden alınmasına CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Şahin, "Seçimle gelen seçimle gitmelidir" ifadelerine yer verdi. Şahin'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"İl Başkanımızın görevden alınması, parti içi demokrasi açısından bizleri son derece üzmüştür. Koşullara ve konjonktüre bağlı kalmadan her zaman savunduğumuz temel bir ilke vardır; Seçimle gelen seçimle gitmelidir. Örgütün iradesine saygı gereği bu temel ilkeyi hep savunacağız ve partimizi iktidara taşımak için dün olduğu gibi bugün de yarın da hiçbir kişisel çıkar gözetmeden çalışmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi, belli başlı hiziplerin değil, halkın partisidir. Halkın iktidarını kurmak için mücadelemiz sürüyor, sürecek."

BÖCEK'İN ZİYARETİ SONRASI GÖREVDEN ALINDI

Görevden almanın, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in geçen hafta Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nu ziyaretinin ardından gerçekleşmesi dikkati çekti. Başkan Böcek, yaklaşık 4 aylık koronavirüs tedavisinin ardından göreve geçen aralık ayında başladığında, Genel Sekreter Yardımcısı olarak atanan Hüseyin Karakuş'u görevden alıp uzman olarak atamış, bu atamayı eleştiren CHP İl Başkanı Nusret Bayar ise "Daha göreve gelir gelmez böyle bir atama şık olmamıştır. Sonuçta başkanın tasarrufundadır ama örgütlerin tepkileri var" açıklamasını yapmıştı.

BÖCEK'TEN MANİDAR AÇIKLAMA

Bayar'ın görevden alınma kararının tartışıldığı MYK toplantısıyla aynı saatlerde, 251 gün sonra ilk meclis toplantısına katılarak meclisi yöneten Muhittin Böcek'in toplantıdaki konuşmasında ise "Biz ölüm döşeğindeyken, zaman zaman haksızlığa da uğradık. Ancak hiç geçmişle hesabımız, kitabımız yoktur" demesi dikkat çekti.