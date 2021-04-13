Son dakika: CHP'li belediye tedbir almadı, facia 'geliyorum' dedi

ÇANKAYA BELEDİYESİNİ 3 AY ÖNCE UYARMIŞLAR



Açelya Apartmanı sakinleri, 3 ay önce apartmanın ön cephesinde bulunan binanın yıkılıp yerine yenisinin yapılacağını öğrendikten sonra çevredeki 3 bina ile birlikte CHP'li Çankaya Belediyesi Yapı Denetim Müdürlüğü'ne dilekçe yazdı. 4 bina sakini özetle "...Binamızın temelinde ya da binamız için tehlike oluşturabilecek muhtelif risk unsurlarına karşı, inşaatı başlanacak olan yapının temel aşamasında gerekli zemin etütlerinin yapılması gereken perde beton imalatlarının gerekli mevzuat çerçevesinde, standartlara uygun ve en önemlisi de binamız ve çevre binalara muhtelif tehlikeler oluşmayacak, can ve mal kaybına sebebiyet vermeyecek şekilde inşaata başlaması, devamı ve denetlenmesi hususlarını bilgilerinize arz ederiz" yazılı dilekçeyi Çankaya Belediyesi'ne gönderdi.

İNŞAAT ALANINI FOTOĞRAFLAMAKLA YETİNDİLER



İnşaat firması, yıkılan binanın yerine inşaata çalışmasına başladı. Çevredeki bina sakinleri, inşaat alanında güvenlik için müteahhidi uyardı. Çankaya Belediyesi yetkilileri inşaat alanına gelerek müteahhit Süleyman A. ile görüşmenin ardından inşaat alanını fotoğrafladı. Herhangi bir uyarı ile karşılaşmayan kepçe Operatörü Özkan K., 8 katlı Açelya Apartmanı'nın istinat duvarının altında kazı çalışmasına devam etti. Akşam saatlerinde Açelya Apartmanın istinat duvarı çökmeye başladı. İnşaatın müteahhidi Süleyman A. ile hafriyat şirketi sahibi Serkan K. ve kepçe operatörü Özkan K., Cebeci Şehit Birol Öztekin Polis Merkezi Amirliği tarafından gözaltına alındı.