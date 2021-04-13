Dağda fotoğrafları çıkan teröristten "Kardeşimi kurtaracaktım" yalanı

Diyarbakır'da öldürülen kırmızı kategorideki kadın teröristin üzerinde ele geçen terör örgütünün 20 yıllık arşivinde elinde silahla dağda fotoğrafları çıkan M.T. hakkında 15 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

M.T. "Kardeşim örgüte katıldığı için annem çok üzülüyordu. Kardeşimi kurtarmak için örgüte katıldım" dedi. Mahkeme daha önce örgüt üyesi olmaktan yargılanıp beraat ettiği için sanık hakkında açılan davayı reddedip serbest bıraktı. Ancak savcı daha önce delil yetersizliğinden beraat eden sanığın örgüt arşivinde çıkan silahlı fotoğraflarının yeni delil niteliği taşıdığından ret kararını Bölge İstinaf Mahkemesine taşıdı. Sanıkla ilgili son sözü Yargıtay 16. Ceza Dairesi söyleyecek.

Lice'nin Yalımlı Köyü Hevsel Mezrasında düzenlenen hava harekâtında öldürülen 10 Milyonluk kırmızı kategoride aranan PKK'nın sözde Özel güç sorumlusu Dr. Amara kod adlı Müzeyyen Aydınlı'nın üzerinde ele geçen hafıza kartındaki örgüt arşivi çözümlendi. Örgüt arşivinde M.T.'nın dağda çekilmiş silahlı fotoğrafları ele geçirildi. M.T'nin kullandığı kod adı, ana ve baba adı, doğum yeri ve yılı, mesleği, eğitimi, örgüte katıldığı tarih, daha önce gözaltına alındığına dair bilgiler yer aldı. Örgüt arşivinde M.T'nin Kannas keskin nişancı suikast tüfeği, Biksi Makineli tüfek, Kalaşnikof, tabanca eğitiminin yanı sıra suikast ve sabotaj üzerine de eğitim aldığı bilgisi yer aldı. Bu bilgilerin yanı sıra M.T'nin Lice kırsalında bölge sorumlusu bir terörist ile yine kadın ve erkek silahlı teröristlerle birlikte arazide çekilmiş çok sayıda silahlı fotoğrafları ortaya çıktı. Tutuklanan M.T hakkında 15 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

KARDEŞİMİ KURTARACAKTIM YALANI

Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan sanık, örgüte kardeşini kurtarmak için katıldığını öne sürerek, şunları söyledi: "Kardeşim Ahmet örgüte katıldığı için annem çok üzülüyordu. Kardeşimi kurtarmak için kendimce bir plan yaparak Lice'nin Şenlik Mezrasına giderek örgüte katıldım. Kardeşimin de Kulp kırsalına olduğunu öğrendim. Kardeşimle bir saat görüştüm. Kardeşimi teslim olması için ikna etmeye çalıştım ancak eve dönmek istemeyince ben de kaçmaya karar verdim. Kamp alanında herkes uyurken kaçtım. Ailem polise kayıp başvurusu yaptığı için emniyete giderek ifade verdim, ancak örgüte katıldığımı söylemedim. Kardeşim Lice kırsalında yakalandı ve 22 yıl hapisle cezalandırıldı. Ben de evlenip düzenli bir hayat kurdum."

2017'DE YARGILANDIĞI İÇİN 2013'TEKİ FOTOĞRAF DELİL OLMAZ

Mahkeme, sanığın örgüt arşivinde ele geçen dokümanlarda örgüte katıldığı suç tarihinin 2013 yılı olduğunu, ancak 2017 yılında örgüt üyesi olmak suçundan yargılanıp beraat ettiğini belirtti. Mahkeme, 2017'den önceki suç delillerinin 2020 yılında ele geçmesinin hükme esas alınamayacağından davanın mükerrer nitelikte olması ve yeniden yargılanmasına olanak bulunmadığından oy birliğiyle reddine karar verdi.

DELİL YETERSİZLİĞİNDEN BERAAT ETTİ ŞİMDİ DELİL VAR

Duruşma savcısı ise sanığın daha önce delil yetersizliğinden beraat ettiğini ancak şu an ellerinde fotoğraflar olduğu için yeni delil niteliğinde olduğunu belirterek, mahkeme kararını Bölge İstinaf Mahkemesine taşıdı. Sanığın tekrardan yargılanıp yargılanamayacağına ilişkin son sözü Yargıtay 16. Ceza Dairesi söyleyecek.