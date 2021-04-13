Emine Erdoğan, NASA’dan birincilik kazanan Van Gölü’nü ziyaret edecek

"ZİYARET EDİP ÇALIŞMALARI YERİNDE GÖRMEYİ ARZU EDİYORUM"

Konuyla ilgili olarak Twitter hesabından dünya ortak evimiz hastagiyle açıklama yapan Emine Erdoğan, mesajında şunları ifade etti: "NASA'nın online yarışmasında birincilik, Van Gölü'müzün oldu. Bu müjdenin, sahip olduğumuz tüm doğal güzellikleri koruma gayretimizi artırmasını diliyorum. İnşallah yakın zamanda ziyaret edip koruma çalışmalarını yerinde görmeyi arzu ediyorum. #DünyaOrtakEvimiz"

32 FOTOĞRAF ARASINDAN KAZANDI

Van Gölü'nün uzaydan çekilen görseli ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) düzenlemiş olduğu "Dünya Turnuvası" adlı online fotoğraf yarışmasında finale kalan Van Gölü fotoğrafı, birinci seçildi.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı, 20 yılı aşkın sürede Uluslararası Uzay İstasyonunda görev yapan astronotların çektiği dünya fotoğrafından oluşan yarışmada, Van Gölü'nün uzaydan çekilen görseli finalde en fazla oy alan fotoğraf aldı. 32 fotoğrafın yer aldığı yarışmada 930 binden fazla oy kullanıldı.