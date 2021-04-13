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Giriş Tarihi: 13.4.2021 10:17

operasyonunda 1 kişi tutuklandı

ABBAS ÇAKAR
FETÖ operasyonunda 1 kişi tutuklandı

/PDY Silahlı Terör Örgütünün yapılanmasına yönelik olarak devam eden bir soruşturma kapsamında, merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 1’i tutuklandı. 9 kişi ise Adli Kontrol kararı ile serbest kaldı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün TSK yapılanmasına yönelik olarak devam eden bir soruşturma kapsamında, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler tarafından Kocaeli Merkezli İstanbul, Ankara, Bursa, Muğla ve Antalya illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonda yakalanarak Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen 1 aktif uzman çavuş, 5 aktif astsubay, 1 emekli astsubay, 2 askeri okul eski öğrencisi ve 1 sivil, Emniyette tamamlanan sorguları sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edildi. 3 kişinin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı toplam 9kişi adli kontrol kararı ile serbest kalırken, sivil doluğu öğrenilen 1 kişi tutuklandı

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FETÖ operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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