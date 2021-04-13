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Giriş Tarihi: 13.4.2021 17:38

Antalya Milletvekili , hastaneye kaldırıldı

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, hastaneye kaldırıldı

TBMM'de muhalefet kürsüsünde otururken rahatsızlanan Antalya Milletvekili , kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Kemal Bülbül'ün sıvı kaybı nedeniyle halsiz düşerek, fenalaştığı öğrenildi.

TBMM'de, muhalefet kulisinde otururken, rahatsızlanan HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

İLK MÜDAHALEYİ VEKİLLER YAPTI

HDP Antalya Milletvekili Bülbül, TBMM'de muhalefet kulisinde oturduğu sırada rahatsızlandı. Bülbül'e ilk müdahaleyi, doktor olan CHP'li milletvekilleri Candan Yüceer ile Murat Emir yaptı.

SIVI KAYBI NEDENİYLE HALSİZ DÜŞEREK FENALAŞTI

HDP'li Bülbül, daha sonra milletvekilleri tarafından özel hastaneye götürüldü. Burada tedaviye alınan Kemal Bülbül'ün sıvı kaybı nedeniyle halsiz düşerek, fenalaştığı öğrenildi.

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HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, hastaneye kaldırıldı
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