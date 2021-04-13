İki mutluluğu birlikte yaşadılar

Mardin'de Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü'nün ikna çalışması sonucu güvenlik güçlerine teslim olan bir kadın terörist, ailesiyle bir araya geldi.

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonlarla huzur ve güveni tesis eden güvenlik güçleri, çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerle de görüşerek evlatlarına kavuşmaları için yoğun çaba sarf ediyor. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubelerince yürütülen çalışmayla 6 yıl önce terör örgütü YPG/PKK'ya katılan ve "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan kaydı bulunan 24 yaşındaki S.A dün terör örgütünden kaçarak, Habur Kara Hudut Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. İfade işlemlerinin sürdüğü Mardin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ailesiyle buluşturulan S.A. yıllar sonra annesine ve kardeşine sarıldı. Duygulu anların yaşandığı buluşma sırasında S.A.'nın ailesi hem kızlarına hem de Ramazan'a kavuşmanın iki mutluluğunu birlikte yaşadıklarını söylediler.