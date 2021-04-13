İzmit Körfez’inde renkli görüntüler

Kim inanırdı ki, İzmit Körfezi tekrar o heybetli günlerine geri dönecek. Kim derdi ki yaban ördekleri, flamingolar ve yunuslar her gün İzmit Körfezinde boy gösterecek.

COVİD-19 Koronavirüs salgını nedeniyle her ne kadar sıkıntılı günlerden geçiyor olsak bile, İzmit Körfez'inde ortaya çıkan manzaralar yarınlara daha da umutla bakmamızı sağlıyor.

Bir zamanlar pis koku ve kirli görüntüsü ile insanların yanından bile geçmek istemediği İzmit Körfezi, son yıllarda göç yolculuğuna çıkan yaban ördekleri ve flamingolar ile renklendi. Ardından birbiri ardına değişik noktalarda ortaya çıkan yunuslar Körfezden ayrılmadı. Eskiden birini bile görmenin imkânsız olduğu İzmit Körfezinde, şimdi nerdeyse onları görmediğimiz gün yok.

Son olarak İzmit Seka Park mevkiinde görülen yunus sürüsü renkli görüntüler sergiledi.