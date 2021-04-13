Jandarma’dan 11 ilde FETÖ/PDY operasyonu yapıldı! 47 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün sözde TSK yapılanmasına yönelik haklarında gözaltı kararı verilen (60) şüpheliyi yakalamak için İstanbul merkezli (11) ilde geniş çaplı operasyon düzenledi.



Jandarma ekiplerince belirlenen adreslerde bulunan (47) şüpheli şahıs yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.



ANKESÖR SORUŞTURMASI



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun soruşturma dosyasına istinaden İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; FETÖ/PDY sözde TSK yapılanmasında faaliyet gösteren asker şahıslardan sorumlu, örgütsel olarak "öğretmen" tabir edilen sivil unsurlarca kullanıldığı değerlendirilen büfe, market vb kamuya açık yerlerde kurulu ankesörlü/kontörlü/sabit hatlarla örgütsel iletişim modeline uygun şekilde ardışık/periyodik/yoğun irtibat sağlandığı tespit edildi.



Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Gülhane Askeri Tıp Akademisi(GATA) personeli, kapatılan askeri okul öğrencileri ve mahrem imamlara yönelik olarak; askeri mahrem yapılanması içinde bulunan (60) şüpheli hakkında; (İstanbul(42), Konya(1), Şanlıurfa(1), Sivas(1), Muğla(1), Kayseri(1), Denizli(2), Gaziantep(1), Hatay(1), Kocaeli(1), Isparta(1), yurtdışı(7)) olmak üzere toplam (11) ilde operasyon başlatıldı.



ÇOK SAYIDA "MAHREM ABİ " OLARAK ADLANDIRILAN ŞAHIS YAKALANDI



Yakalanmasına karar verilen asker şahısların; (1) muvazzaf Subay, (2) emekli Subay, (3) muvazzaf Astsubay, (1) açıkta Astsubay, (2) ihraç edilmiş Astsubay, (1) istifa etmiş Astsubay ile (38) kapatılan askeri okul öğrencisi olduğu, (12) mahrem imamdan (2)' sinin kamu kurumlarında aktif görevde bulunduğu belirlendi.



Jandarma ekiplerince elde edilen bilgiler ışığında 13 Nisan 2021 günü sabah: 06.00'da tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden (47)'si Jandarma ekiplerince belirlenen adreslerde yakalanarak gözaltına alındı.



Yakalanan şüphelilerin yaptırılan sağlık kontrollerini müteakip Jandarma'daki sorgulamalarının devam ettiği diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.