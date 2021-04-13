Maske ihracatı yapan ilk lise!

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisinde öğretmen, personel ve öğrencilerin el ele verip salgın döneminde ortaya çıkan maske ihtiyacını karşılamak üzere çalışıyor. Türkiye genelindeki birçok lise gibi Küçükköy Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de elini taşın altına koydu. Maske üretimindeki başarılarının yanına bir de ihracat koyan lise, Türkiye'nin maske ihracatı yapan ilk lisesi olarak dikkat çekti.

Lise Müdürü Yelenlidağ; " Zor ve endişeli günlerde hammadde tedarikini sağlayıp en iyi maskeyi tüm kontrol ve testlerden geçerlilik almış bir ürünü ortaya koymak ve bunu uluslararası firmalarla yarışır hale getirmek kolay değil. Gece gündüz çalışmayı gerektirdi biz de çalıştık" dedi.

MÜDÜR ÖĞRETMEN PERSONEL VE ÖĞRENCİ İŞ BİRLİĞİ

Biz salgının başladığı ilk süreçte okul personeli, ben ve iki öğretmen meslektaşımla bu işe başladık. Daha sonra öğrencilerimizden bize talep geldi. Biz de ülkemize katkı sağlamak bu işin ucundan tutmak istiyoruz dediler ve bize katıldılar. Maskelerimizden elde ettiğimiz geliri okulumuzun döner sermayesine aktarıyoruz. Uzun ve kısa vadede birçok projelerimiz var. Vizyonu olan bir okuluz" dedi.

Hep daha iyiye nasıl ulaşırız diye düşündüklerini belirten Yelenlidağ ayrıca sözlerine şöyle devam etti: " Öğrencilerimiz buradan mezun olduktan sonra gururla anıyor bizi. Bizim amacımız İstanbul'un, Türkiye'nin ve dünyanın en iyisi olmak. Ülkemize ve insanlık adına katkı sağlamanın verdiği duygular paha biçilemez."

ÜLKEMİZE VEFA BORCUMUZ VAR

Okul öğretmenlerinden Deniz Erdoğdu, tamamen gönüllülük esasına dayalı bir çalışma sürdürdüklerini belirterek; "2019 yılında pandeminin başladığı ilk günlerde evimize gitmiyorduk, sabaha kadar burada meslektaşlarımızla, personel arkadaşlarımızla maske üretimi yapıyorduk. Daha önce hiç kullanmayı bilmediğim eğitimini almadığım maske üretme makinesi ile şu an günde 12 saatimiz birlikte geçiyor.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü, Gaziosmanpaşa Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı sürekli yanımızdaydı, hiçbir isteğimizi geri çevirmediler. Bize bu kadar destek verilirken bizim de içimizde bir vefa duygusu oluştu ve 'Elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız, ülkemize hizmet etmeliyiz' dedik. Bugüne kadar 4,5 milyon maske ürettik. Çok gururluyum.Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürüm Levent Yazıcı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Zekine Dayıoğlu, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Serkan Gür, İlçe Milli Eğitim Müdürüm Sayın Yusuf Uzantı'ya teşekkürlerimi bildiriyorum. İnşallah salgın hemen biter de bu günler birer güzel anı olarak kalır" şeklinde konuştu.