Medya A.Ş’de görev değişikliği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki MEDYA AŞ'de görev değişimi yaşandı. 2019 yılından beri MEDYA AŞ'nin Genel Müdürlüğünü üstlenen İpek Elif Atayman, İştirakler Koordinasyon Merkezi Basın, Yayın Halkla İlişkiler Koordinatörü görevine atandı. MEDYA AŞ'de Genel Müdürlüğü'ne Pınar Türker Fadıllıoğlu getirildi.

Elif Atayman



MEDYA AŞ GENEL MÜDÜRÜ PINAR TÜRKER FADILLIOĞLU



Pınar Türker Fadıllıoğlu, 1998 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu.



23 yıl boyunca önemli görevler üstlenen Fadıllıoğlu, KOÇ grubunun olan Yapı Kredi'de önce Yatırımcı İlişkileri Müdür Yardımcılığı ve devamında Stratejik Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürlüğü yaptığı belirtildi. Fadıllıoğlu'nun son olarak da 214'ten bu yana HSBC'de Kurumsal İletişim Grup Başkanlığı ve İcra Kurulu Üyeliği yaptığı ifade edildi.