Nöbet bayrağı İzmir’de açıldı

Çocuklarının HDP aracılığıyla terör örgütü PKK/ YPG'ye götürüldüğünü savunan ailelerin Diyarbakır'da başlattığı ve daha sonra yurdun çeşitli illerine yayılan evlat nöbetine, İzmir'de de 2 aile katıldı. Çankaya Semti'ndeki HDP İl Örgütü binasının önüne gelen Sultan Çakır (48), oğlu Ruhat Çakır (24), Muhbet Alemdar (48) da oğlu Emrah Alemdar (25) için nöbet çadırı kurup, 'HDP dağa kaçırdığın evladımı geri ver' yazılı dövizle beklemeye başladı. Emrah Alemdar'ın annesi Muhbet Alemdar, oğlunun 7 sene önce kaybolduğunu belirterek, "Oğlum çobanlık yapıyordu.Bir gün telefon geldi. Oğlum 'Beni Kobani'ye getirdiler, istersen gel beni gör' dedi. Ben de gittim. Ancak oğlumu bana göstermediler, izin vermediler, ben de geri dönmek zorunda kaldım. Bunların sebebi kim? Demirtaş. Demirtaş olmasa böyle olmazdı" dedi.Diyarbakır'dakievlat nöbeti de kararlılıkla devam ederken, HDP İl Başkanlığı binası önündeki nöbete bir aile daha katıldı. Van'dan 7 yıl önce kandırılarak 23 yaşında dağa götürülen kardeşi Dilan Basir için Batman'dan gelen abla Hülya Bayar, eylemin 588'inci gününde ailelerin arasına katıldı.Abla Bayar, gazetecilere yaptığı açıklamada, nişanlı olan kız kardeşinin düğün hazırlıklarını yaparken 2014 yılında kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi. Katılan aile sayısı 226'ya ulaşırken, şu ana kadar eyleme katılan 24 aile evladına kavuştu.