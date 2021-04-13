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Haberler Gündem Haberleri Ramazanın ilk gününde trafikte rahatlama! Yoğunluk yüzde 40 olarak ölçüldü
Giriş Tarihi: 13.4.2021 13:03

Ramazanın ilk gününde trafikte rahatlama! Yoğunluk yüzde 40 olarak ölçüldü

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Ramazanın ilk gününde trafikte rahatlama! Yoğunluk yüzde 40 olarak ölçüldü

Ramazan ayının gelişiyle beraber megakentin alışılageldik sabah trafiğinde rahatlama meydana geldi. İBB'nin Trafik Yoğunluk Haritası'ndan alınan verilere göre saat 09.00 itibarıyla 'da trafik yoğunluğu yüzde 40 olarak ölçüldü.

Ramazan ayının gelişiyle beraber megakentin alışılageldik sabah trafiğinde rahatlama meydana geldi. İBB'nin Trafik Yoğunluk Haritası'ndan alınan verilere göre saat 09.00 itibarıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 40 olarak ölçüldü.

Ramazan ayının gelişiyle beraber birçok İstanbullu, pazartesiyi salıya bağlayan gecede yılın ilk sahuruna kalkarak oruç tutmaya başladı. Bu kapsamda megakentin alışılagelmiş sabah trafiğinde rahatlama yaşandı. Ramazan öncesinde İstanbul'daki sabah trafiği sıkça yüzde 65-70 bandında seyrederken, oruçların tutulmaya başlandığı ilk günde trafik yüzde 40 oranına kadar düştü. Otoyolların yanı sıra toplu taşımadaki yolcu yoğunluğunda da aynı şekilde düşüş meydana geldi.

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Ramazanın ilk gününde trafikte rahatlama! Yoğunluk yüzde 40 olarak ölçüldü
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