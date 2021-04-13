Sağlık Bakanlığı, 3-9 Nisan tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişiye düşen vaka sayılarını açıkladı. 100 bin kişiye düşen vaka sayısının en çok olduğu iller Kırklareli (882,13), İstanbul (804,97), Çanakkale (797,34), Yalova (690,82) ve Kastamonu (653,33) olurken en az görülen iller ise sırasıyla Şırnak (32,17), Hakkari (46,34), Van (61,69), Şanlıurfa (61,84) ve Mardin (63,06) oldu.

İSTANBUL'DA VAKALAR KATLANIYOR

100 binde haftalık vaka sayısına göre İstanbul, 804,97 ile en çok vaka görülen ikinci il olurken üç büyükşehirden Ankara'da vaka sayısı 419.06, İzmir'de ise 304.07 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, 3-9 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı | Video

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritamızın güncel hali ektedir. Mutasyonlu virüs aynı yolla ancak daha hızlı yayılıyor. Kısıtlamalar zaruri hale geldi. Birlikte mücadele edip kazanacağız" ifadelerini kullandı.