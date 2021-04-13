Selçuk Bayraktar’dan sert tepki: Şam şeytanları gibi tepinmeye devam edebilirsiniz!

BBC Türkçe ve bazı yayın organlarında yer alan, Türkiye'nin Kanada'dan SİHA parçaları aldığına yönelik haberleri Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Türkiye'nin Kanada'dan ithal ettiği herhangi bir SİHA parçası yok" diyerek yalanlamıştı.
BBC Türkçe ve bazı yayın organları Kanada'nın Türkiye'ye yönelik olarak SİHA parçalarının dondurulan ihracat izinlerini tamamen iptal ettiğine yönelik haberlerine ise Baykar Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar çok sert tepki gösterdi.
"YİNE DE ŞAM ŞEYTANLARI GİBİ TEPİNMEYE DEVAM EDEBİLİRSİNİZ"
Bayraktar sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Kameranın yerlisini ASELSAN yıllar önce yaptı. Gayet başarılı görüyor, işaretliyor, yurt içi hatta yurt dışına dahi ihraç edildi. Ambargo sanki yeniymiş gibi sevinenlere söylüyorum; Yine de Şam şeytanları gibi tepinmeye devam edebilirsiniz... Milli Teknoloji Hamlesi" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
BBC Türkçe, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Kanada'dan, SİHA parçalarının ihracat iznini dondurma kararını gözden geçirmelerini talep ettiğini belirterek, Kanada Dışişleri Bakanı Marc Garneau açıklamaların yer aldığı bir habere imza atmıştı. BBC Türkçe'nin haberinde Kanadalı L3HarrisWescam şirketinin Türkiye'ye insansız hava araçlarında kullanılan görüntüleme ve hedef alma sistemlerini sattığı ifade ediliyordu.
Türkiye'nin ürettiği insansız hava araçlarının Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan'a karşı kullanıldığı için Kanada'nın dondurulan izinleri bu teknoloji için tamamen iptal ettiği belirtiliyordu. Bu haberin ardından, sosyal medyada birçok vatandaş SİHA'ların yerli olup olmadığı yönünde sorular yöneltmeye başlarken, Yusuf Keskin ismindeki vatandaş ise "Kendimiz üretiyorduk, yüzde yüz yerli ve miliydi hani?" diye sormuştu.
"İTHAL EDİLEN HERHANGİ BİR SİHA PARÇASI YOK."
BBC Türkçe'nin haberini alıntılayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, BBC Türkçe'nin haberinin gerçeği yansıtmadığını ifade ederek BBC Türkçe'yi yalanlamıştı. Bakan Varank, resmi Twitter hesabından, "Türkiye'nin Kanada'dan ithal ettiği herhangi bir SİHA parçası yok" ifadelerini kullanmıştı. Bakan Varank, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şöyle bir baktım, bu haberi görüp mutluluktan uçan baya kişi var. Yazık! Sevinçleri kursaklarında kalsın diye söyleyeyim: Türkiye'nin Kanada'dan ithal ettiği herhangi bir SİHA parçası yok. SİHA'lara faydalı yük olarak takılan kameralar vardı, onu da artık ASELSAN üretiyor" demişti.