Selçuk Bayraktar’dan sert tepki: Şam şeytanları gibi tepinmeye devam edebilirsiniz!

BBC Türkçe ve bazı yayın organlarında yer alan, Türkiye'nin Kanada'dan SİHA parçaları aldığına yönelik haberleri Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Türkiye'nin Kanada'dan ithal ettiği herhangi bir SİHA parçası yok" diyerek yalanlamıştı.

BBC Türkçe ve bazı yayın organları Kanada'nın Türkiye'ye yönelik olarak SİHA parçalarının dondurulan ihracat izinlerini tamamen iptal ettiğine yönelik haberlerine ise Baykar Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar çok sert tepki gösterdi.

"YİNE DE ŞAM ŞEYTANLARI GİBİ TEPİNMEYE DEVAM EDEBİLİRSİNİZ"



Bayraktar sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Kameranın yerlisini ASELSAN yıllar önce yaptı. Gayet başarılı görüyor, işaretliyor, yurt içi hatta yurt dışına dahi ihraç edildi. Ambargo sanki yeniymiş gibi sevinenlere söylüyorum; Yine de Şam şeytanları gibi tepinmeye devam edebilirsiniz... Milli Teknoloji Hamlesi" ifadelerini kullandı.