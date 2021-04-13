12 Nisan paylaşımlarına gözaltı

Sosyal medyadaki 12 Nisan paylaşımı yapan 2 kişi İstabul'da tespit edildi. Sarıyer'de ikamet ettiği tespit edilen E. G. gözaltına alındı, tespit edilen diğer şüphelinin ise Covid 19 olduğu için evinde gözlem altında olduğu öğrenildi.



Sosyal medyada 12 Nisan etiketiyle kadınların taciz edilmesini ve katledilmesini teşvik eden paylaşımlarla ilgili tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı. İstanbul Sarıyer'de ikamet eden E. G. emniyete götürüldü. Tespit edilen diğer şüphelinin ise Korona Hastası olduğu evinde karantina da olduğu belirlendi. Şüpheli evinde karantina bitene kadar gözlem altına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.