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Giriş Tarihi: 13.4.2021 14:03

paylaşımlarına gözaltı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
EMİR SOMER EMİR SOMER
12 Nisan paylaşımlarına gözaltı

Sosyal medyadaki paylaşımı yapan 2 kişi İstabul’da tespit edildi. Sarıyer’de ikamet ettiği tespit edilen E. G. gözaltına alındı, tespit edilen diğer şüphelinin ise Covid 19 olduğu için evinde gözlem altında olduğu öğrenildi.

Sosyal medyadaki 12 Nisan paylaşımı yapan 2 kişi İstabul'da tespit edildi. Sarıyer'de ikamet ettiği tespit edilen E. G. gözaltına alındı, tespit edilen diğer şüphelinin ise Covid 19 olduğu için evinde gözlem altında olduğu öğrenildi.

Sosyal medyada 12 Nisan etiketiyle kadınların taciz edilmesini ve katledilmesini teşvik eden paylaşımlarla ilgili tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı. İstanbul Sarıyer'de ikamet eden E. G. emniyete götürüldü. Tespit edilen diğer şüphelinin ise Korona Hastası olduğu evinde karantina da olduğu belirlendi. Şüpheli evinde karantina bitene kadar gözlem altına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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12 Nisan paylaşımlarına gözaltı
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