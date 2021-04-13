SON DAKİKA HABERİ: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması!



Bu çerçevede Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulanmasına geçiyoruz.

Amacımız iki haftalık süreçte vaka ve vefat sayılarında önemli oranda düşüş sağlamaktır. İki haftalık dönemde hedeflediğimiz tabloda beklediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecektir.

Aynı şekilde aşı sırası gelenlerin de bu imkanı derhal değerlendirmelerini istiyorum. Aşının vaka ve vefat sayılarını düşürmekte etkisi gözlem ve rakamlarla tespit edilmiştir. Geçmişte de tecrübe ettiiğimiz kısmi kapanma çerçevesinde, hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulaması sürerken hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması akşam 19 ve sabah 5 olarak güncellenmiştir. Zorunlu haller dışında şehirlerarası seyahatlara izin verilmeyecektir.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 18 YAŞ ALTININ ŞEHİRİÇİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINI KULLANMA SINIRLAMA

65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehiriçi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlamasını getiriyoruz. Kamuda saat 16.00'da bitecek şekilde dönüşümlü çalışma, hamileler ve 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak.

YÜZ YÜZE EĞİTİM KARARI