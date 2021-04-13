SON DAKİKA HABERİ: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması!

Türkiye, Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı kararları merakla bekliyordu.
Başkan Erdoğan kritik toplantının ardından ulusa sesleniş konuşmasında, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yeni tedbirleri açıkladı. Başkan Erdoğan milyonlarca öğrencinin merakla beklediği yüz yüze eğitimle alakalı da önemli açıklamalarda bulundu.
İŞTE RAMAZAN BOYUNCA UYGULANACAK TEDBİRLER
Bugünkü toplantımızda süreci tüm boyutlarıyla yeniden değerlendirdik.
Son dakika: Kabine Toplantısı sona erdi! 21 günlük tam kapanma olacak mı? Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video
İLK İKİ HAFTA KISMİ KAPANMA
Bu çerçevede Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulanmasına geçiyoruz.
Amacımız iki haftalık süreçte vaka ve vefat sayılarında önemli oranda düşüş sağlamaktır. İki haftalık dönemde hedeflediğimiz tabloda beklediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecektir.
Aynı şekilde aşı sırası gelenlerin de bu imkanı derhal değerlendirmelerini istiyorum. Aşının vaka ve vefat sayılarını düşürmekte etkisi gözlem ve rakamlarla tespit edilmiştir. Geçmişte de tecrübe ettiiğimiz kısmi kapanma çerçevesinde, hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulaması sürerken hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması akşam 19 ve sabah 5 olarak güncellenmiştir. Zorunlu haller dışında şehirlerarası seyahatlara izin verilmeyecektir.
65 YAŞ ÜSTÜ VE 18 YAŞ ALTININ ŞEHİRİÇİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINI KULLANMA SINIRLAMA
65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehiriçi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlamasını getiriyoruz. Kamuda saat 16.00'da bitecek şekilde dönüşümlü çalışma, hamileler ve 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak.
YÜZ YÜZE EĞİTİM KARARI
Şartları uygun olan özel sektör firmaları bu yönde teşvik edilecek. Eğitimde 8 ve 12. sınıflar, okul öncesi eğitim dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitimle faaliyetlerini sürdürecektir.
YEME İÇME HİZMETİNİ VERENN İŞLETMELER&NBSP;FAALİYETLERİNE BAYRAM SONRASINA KADAR ARA VERECEK
Yeme içme hizmetini veren kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu ve benzeri yerler faaliyetlerine bayram sonrasına kadar ara verecek. Lokantalar Ramazan boyunca sadece belirlenen saatlerde paket ve gel al sistemiyle çalışacak.
DÜĞÜNLERE ERTELEME
Düğün, nikah, nişan, kına, genel kurul ile toplantılar ile kapalı alanda yapılan etkinliklerin tamamı bayram sonrasına kadar ertelenmiştir.
Oteller sadece kendi müşterilerine sınırlandırılmış şekilde hizmet verecek sahte rezervasyon ve benzeri hilelere göz yumulmayacak. Evlerde toplu iftar gerçekleştirilemeyecek. Konaklama tesislerinde toplu iftar gerçekleştirilemeyecektir. Uygulama yarın akşam saatiyle başlayacaktır. Konuyla ilgili ayrıntılar İçişleri Bakanlığınca bu akşam yayınlanacak genelgede belirtilecektir. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Kalın sağlıcakla..."