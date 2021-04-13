Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Zer Tepe'de saldırı balonu vuruldu...

Giriş Tarihi: 13.4.2021 15:05 Son Güncelleme: 13.4.2021 15:08

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Zer Tepe'de saldırı balonu vuruldu...

MSB: Hakkâri’deki Zer Tepe Üs Bölgesi’nde görev yapan Kahraman Komandolarımız, güneybatı istikametinden üsse yaklaşmakta olan 1 adet balonu tespit ederek ateş altına aldı. Saldırı amaçlı olduğu değerlendirilen balon vurularak imha edildi.