Son dakika: Şiddet gören Gülsüm Demiray feryat etti! ‘Ölmek istemiyorum’

Son dakika haberleri... Antalya'da Gülsüm Demiray (2I), kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği eski erkek arkadaşı Aziz Seyis'ten gördüğü şiddeti SABAH'a anlatarak "Diğer kadınlar gibi öldürülüp sokağa atılmak istemiyorum" diyerek yaşadığı kabus dolu günleri anlattı.
İlişkilerinin 4'üncü ayında şiddet görme başladığını belirten Gülsüm, "İlk başta her şey çok iyiydi, kibardı. Sonrasında tokat attı, tehditler başladı. Ayrılmak istediğim zaman kapıma geliyordu. Gitmesini istiyordum, sabaha kadar neredeyse kapımda bekliyordu. Her kavgamızda kapımdaydı. İlerleyen zamanlarda şiddetlerin boyutu artmaya başladı" diye konuştu.
YÜZÜME TEKME ATTI
Üniversite sınavına hazırlanan Gülsüm Demiray , yüzüne tekme ve yumruk yediğini hala o kabusu yaşadığını söyledi. Yediği dayaklardan dolayı yüzünde şişkinlikler olduğunu da belirten Gülsüm, " Kendimi korumaya çalıştığımda daha çok dövüyordu. Yüzümü korumaya çalışıyordum. O inatla vuruyordu. Artık geceleri kabus görmeye başladım. Bu kişiden beni kurtarın" dedi..
BİR BAHANE BULUP DÖVÜYORDU
Kavgalarının nedenlerini açıklayan Gülsüm Demiray, "Saçını neden kestin, yaptığım yemek neden kötü' belirli bir sebebi yoktu. Kadına şiddetin hiçbir sebebi olamaz ki. Haklı olmama rağmen bunun üzerine ben dayak yedim. Sebep yok. Arkadaşlarıma ondan bahsediyordum, bunun yüzünden bile dayak yiyordum" dedi. Gülsüm, "Bizim çıkma tarihimiz ve fotoğrafların çekildiği tarihler belli. Hepsi duruyor, haklı olduğum için korkmuyorum. Uzaklaştırma kararını ihlal ettiği için mahkemeye çıktık ama 'bir daha yapma' denilerek mahkeme bitti. Bir süredir ses çıkarmıyordu rahattım. Ama tekrar tehditlerine başladı. Uzaklaştırma haricinde bir davamız yok. Diğer öldürülen kadınlar gibi ölmek istemiyorum. Kendimi çok garip hissediyorum sadece. Bu yaşta bu olayları yaşamak gerçekten kötü" diyerek üniversite sınavlarına bu nedenle hazırlanamadığını da kaydetti.
30 SANİYEN VAR
Gülsüm Demiray'ın eski erkek arkadaşının kapısına dayanıp bıçakla tehdit ettiğini ^söyledi. '30 saniyen var sonrasına karışmam' diye mesaj yolladığını da belirten . Gülsüm Demiray, "Ben üniversite okumak istiyorum. O bıçakla kapıma dayanıyor. Korkudan sokağa bile çıkamaz oldum, Hayatımı karartı" dedi. Eminde bütün tehdit ve yediği dayağın belgelerini olduğunu kaydetti. Aziz Seyis ise kendine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.