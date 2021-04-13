Son dakika: Şiddet gören Gülsüm Demiray feryat etti! ‘Ölmek istemiyorum’

BİR BAHANE BULUP DÖVÜYORDU

Kavgalarının nedenlerini açıklayan Gülsüm Demiray, "Saçını neden kestin, yaptığım yemek neden kötü' belirli bir sebebi yoktu. Kadına şiddetin hiçbir sebebi olamaz ki. Haklı olmama rağmen bunun üzerine ben dayak yedim. Sebep yok. Arkadaşlarıma ondan bahsediyordum, bunun yüzünden bile dayak yiyordum" dedi. Gülsüm, "Bizim çıkma tarihimiz ve fotoğrafların çekildiği tarihler belli. Hepsi duruyor, haklı olduğum için korkmuyorum. Uzaklaştırma kararını ihlal ettiği için mahkemeye çıktık ama 'bir daha yapma' denilerek mahkeme bitti. Bir süredir ses çıkarmıyordu rahattım. Ama tekrar tehditlerine başladı. Uzaklaştırma haricinde bir davamız yok. Diğer öldürülen kadınlar gibi ölmek istemiyorum. Kendimi çok garip hissediyorum sadece. Bu yaşta bu olayları yaşamak gerçekten kötü" diyerek üniversite sınavlarına bu nedenle hazırlanamadığını da kaydetti.