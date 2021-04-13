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Giriş Tarihi: 13.4.2021

Süt kamyonu ticari araçla çarpıştı 3 ölü 4 yaralı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir'in Bergama ilçesinde süt kamyonu ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Murat T.'nin kullandığı süt kamyonu, Bölcek Kavşağı'nda, Uğur B. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı. Yol kenarına savrulan hafif ticari araç takla attı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif ticari araçtaki Nurkadın Gümüşsu (52), Yıldıray Demirdöven (47) ve Safiye Derge'nin (46) hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar Uğur B., Yılmaz K, Sema D. ve Abuzer Y. ise hastaneye kaldırıldı.
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Süt kamyonu ticari araçla çarpıştı 3 ölü 4 yaralı
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