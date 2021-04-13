Süt kamyonu ticari araçla çarpıştı 3 ölü 4 yaralı

İzmir'inBergama ilçesinde süt kamyonu ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Murat T.'nin kullandığı süt kamyonu, Bölcek Kavşağı'nda, Uğur B. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı. Yol kenarına savrulan hafif ticari araç takla attı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif ticari araçtaki Nurkadın Gümüşsu (52), Yıldıray Demirdöven (47) ve Safiye Derge'nin (46) hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar Uğur B., Yılmaz K, Sema D. ve Abuzer Y. ise hastaneye kaldırıldı.