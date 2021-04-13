Telabyad'da patlayıcı madde ele geçirildi

Suriye Barış Pınarı Bölgesi Tel Abyad ilçesinde MİT Başkanlığı, Yerel Kolluk Birimleri ile Suriye Milli Ordusu tarafından PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalar sırasında ele geçirilen 30 kilogram ağırlığında, demir bilyeler ile güçlendirilmiş, parça tesirli, çift kapsüllü, uzaktan komutalı, alıcı ve verici devreli patlamaya hazır el yapımı bombasına ilişkin Şanlıurfa Valiliği açıklama yaptı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Suriye Barış Pınarı Bölgesi Tel Abyad ilçesinde MİT Başkanlığı, Yerel Kolluk Birimleri ile Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurlarının, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün faaliyetlerinin tespiti ve deşifre edilmesine yönelik yaptıkları çalışmalar kapsamında alınan istihbari bilgiler doğrultusunda, 12.04.2021 günü yürütülen arama tarama faaliyetleri neticesinde; Yönlendirmeli, metal blok içerisine konulmuş halde yaklaşık 30 kg. ağırlığında, demir bilyeler ile güçlendirilmiş, parça tesirli, çift kapsüllü, uzaktan komutalı, alıcı ve verici devreli patlamaya hazır el yapımı bomba ele geçirilmiştir. Ele geçirilen patlayıcı taşınması ve sevki tehlike arz ettiğinden Bomba İmha Ekiplerince yerinde imha edilmiş olup, konu ile ilgili olarak yerel adli makamlarla koordinasyon sağlanarak tahkikata başlanmıştır."