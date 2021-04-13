Terörün izlerini sildi Hakkâri ışıl ışıl

Bölgede İran ve Irak'a sınırı olan tek kent olan Hakkâri, terör örgütü PKK'nın yıllarca kanlı eylemleri nedeniyle gelişimi yaşamadı. Ancak, son yıllarda yapılan operasyonlarla birlikte ağır darbe alan terör örgütü eylem yapamaz duruma gelirken, terörden çok acılar çeken Hakkâri'de terörün izleri silindi. 'Hakkâri' denince artık terör değil, sosyal faaliyetlerin yapıldığı bir kent akıllara gelmeye başladı. Bir dönem güvenlik nedeniyle yasak olan dağlarda, her hafta sonları kayak yapılırken, eşsiz doğası nedeniyle Şemdinli, Çukurca ve Yüksekova doğaseverlere sahipliği yapıyor. Bir dönem karanlığın çökmesi ile evlerine kapanan Hakkâri, yapılan çalışmalar ile dönüşümü yaşarken, kent artık ışıl ışıl parlıyor. Hakkâri Valisi İdris Akbıyık, terörden çok çeken kentin 'Hakkâri'de hayat var' parolasıyla terör değil, sosyal faaliyetlerle anıldığına dikkat çekti. Hakkâri'de güzel şeyler yaşandığını ifade eden Vali Akbıyık, "Artık Hakkâri'nin dağlardın bölge halkı kayak yapıyor, sosyal faaliyetlerde bulunuyor. Hakkâri artık, ışıl ışıl bir kent. Huzur ve güvenliğin hâkim olduğu Hakkâri'de hayat var, herkesi burayı görmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı. Öte yandan, Hakkâri ve ilçeleri bu yıl yaz ayları ile birlikte doğa sporlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.