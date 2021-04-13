Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri? 13 Nisan Salı Türkiye'de koronavirüs risk haritasına göre yüksek ve çok yüksek riskli iller listesi ve son durum!
Giriş Tarihi: 13.4.2021 17:18 Son Güncelleme: 13.4.2021 17:22

Yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri? 13 Nisan Salı Türkiye'de koronavirüs risk haritasına göre yüksek ve çok yüksek riskli iller listesi ve son durum!

Yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri? 13 Nisan Salı Türkiye'de koronavirüs risk haritasına göre yüksek ve çok yüksek riskli iller listesi ve son durum!

Geçtiğimiz ayın başında, Bilim Kurulu tavsiyesi üzerine "Yerinde karar" dönemi başlamış, ancak sonrasında il risk durumu ve renk kodu fark etmeksizin tüm illerde restoranlar belirli kapasite ile hizmete açılmıştı. Ancak tüm bunların yanında, sokağa çıkma yasakları ise illerin risk durumuna göre belirleniyor. Yaşadığı şehirde, sokağa çıkma yasağı olup olmadığını merak eden vatandaşlar risk haritasına göz atıyor. tarafından vaka durumlarına göre risk gruplarına ayrılan iller 15 günde bir güncelleniyor. Bilim Kurulu’nun geçtiğimiz hafta gerçekleşen toplantısında Türkiye koronavirüs risk haritası güncellendi. Buna göre yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri? İşte, Sağlık Bakanlığı 13 Nisan Türkiye koronavirüs risk haritasına göre yüksek riskli iller listesi son durum...

Kabine toplantısı öncesi yüksek ve çok yüksek riskli iller merak konusu oldu. Sağlık Bakanlığı, vaka sayılarına göre oluşturduğu covid-19 risk haritasında illeri, 4 farklı risk grubuna göre kategorilendirdi. Bu noktada yüksek ve çok yüksek riskli iller, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl gibi pek çok il yüksek riskli iller kategorisinde bulunuyor. İşte 13 Nisan Türkiye koronavirüs risk haritasına göre yüksek riskli iller listesi son durum...

YÜKSEK RİSKLİ İLLER HANGİLERİ?

Başkan Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanan Kabine'de, mevcut uygulamaların bir süre daha devam edeceği ve illerin yakından takip edileceği aktarıldı. Bilindiği gibi, Sağlık Bakanlığı, illere göre haftalık vaka sayısı verisinden yola çıkarak illerin risk durumunu belirliyor.

İşte, Türkiye koronavirüs risk haritası ile yüksek riskli iller listesi;

YÜKSEK RİSKLİ İLLER HANGİLERİ?

Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs risk haritasına göre, haritada turuncu renk ile gösterilip yüksek riskli iller kategorisinde yer alan şehirler şu şekilde:

KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI İŞTE RİSKLİ İLLER

Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller; Şırnak. (1 İl)

Orta Risk Grubunda Yer Alan İller; Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van. (10 İl)

Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli. (12 İl)

Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak, (58 İl)

ARKADAŞINA GÖNDER
Yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri? 13 Nisan Salı Türkiye'de koronavirüs risk haritasına göre yüksek ve çok yüksek riskli iller listesi ve son durum!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA