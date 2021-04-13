Yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri? 13 Nisan Salı Türkiye'de koronavirüs risk haritasına göre yüksek ve çok yüksek riskli iller listesi ve son durum!

Kabine toplantısı öncesi yüksek ve çok yüksek riskli iller merak konusu oldu. Sağlık Bakanlığı, vaka sayılarına göre oluşturduğu covid-19 risk haritasında illeri, 4 farklı risk grubuna göre kategorilendirdi. Bu noktada yüksek ve çok yüksek riskli iller, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl gibi pek çok il yüksek riskli iller kategorisinde bulunuyor. İşte 13 Nisan Türkiye koronavirüs risk haritasına göre yüksek riskli iller listesi son durum...

YÜKSEK RİSKLİ İLLER HANGİLERİ?

Başkan Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanan Kabine'de, mevcut uygulamaların bir süre daha devam edeceği ve illerin yakından takip edileceği aktarıldı. Bilindiği gibi, Sağlık Bakanlığı, illere göre haftalık vaka sayısı verisinden yola çıkarak illerin risk durumunu belirliyor.

İşte, Türkiye koronavirüs risk haritası ile yüksek riskli iller listesi;