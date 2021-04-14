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Giriş Tarihi: 14.4.2021 14:38

45 yaşındaki iş insanı koronaya yenildi

ABBAS ÇAKAR
45 yaşındaki iş insanı koronaya yenildi

Kocaeli’nde geniş bir kesim tarafından tanınan iş insanı Abidin Öztürk, bir süre önce yakalandığı Koronavirüs nedeniyle, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kocaeli Ticaret Odası üyesi, 15 Temmuz Demokrasi Gazileri, Terör Mağdurları ve Şehitleri Yardımlaşma Derneği Başkanı olan iş insanı Abidin Öztürk(45) kısa bir süre önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Özle hastanede yapılan testleri sonucu Koronavirüs'e yakalandığı tespit edilen Öztürk, durumu ağırlaşınca yoğun bakım servisine alındı. Virüsün ciğerlerine inmesi sebebiyle solunum cihazına bağlı olarak tedavi görüyordu. Öztürk'ten bugün kötü haber geldi.

İş adamı Öztürk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Evli ve 4 çocuk babası Öztürk'ün ölümü yakın dost ve akrabalarını yasa boğdu. Abdin Öztürk'ün Cenazesinin Perşembe günü Başiskele İlçesi Ayazma Mezarlığında kılınacak ikindi namazı sonrasında toprağa verileceği öğrenildi.

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45 yaşındaki iş insanı koronaya yenildi
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