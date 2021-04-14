45 yaşındaki iş insanı koronaya yenildi

Kocaeli Ticaret Odası üyesi, 15 Temmuz Demokrasi Gazileri, Terör Mağdurları ve Şehitleri Yardımlaşma Derneği Başkanı olan iş insanı Abidin Öztürk(45) kısa bir süre önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Özle hastanede yapılan testleri sonucu Koronavirüs'e yakalandığı tespit edilen Öztürk, durumu ağırlaşınca yoğun bakım servisine alındı. Virüsün ciğerlerine inmesi sebebiyle solunum cihazına bağlı olarak tedavi görüyordu. Öztürk'ten bugün kötü haber geldi.

İş adamı Öztürk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Evli ve 4 çocuk babası Öztürk'ün ölümü yakın dost ve akrabalarını yasa boğdu. Abdin Öztürk'ün Cenazesinin Perşembe günü Başiskele İlçesi Ayazma Mezarlığında kılınacak ikindi namazı sonrasında toprağa verileceği öğrenildi.