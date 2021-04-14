ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden PKK hatırlatması

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, terör örgütü PKK'nın yöneticileri olan Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan'ı ihbar edenlere para ödülü verileceği hatırlatmasında bulundu.





Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı tarafından oluşturulan 'Adalet için ödül programı' altında dünya genelinde aranan elebaşı teröristlerin yerlerini paylaşanlara para ödülü veriliyor. Ankara Büyükelçiliği, resmi twitter hesabından terör örgütü PKK'nın yöneticisi olan Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan'ın yerini ihbar edecek olanlara ödül verileceği hatırlatıldı. Paylaşımda, bilgi sağlayan kişilerin kimliği tamamen gizli tutulacağı da ifade edildi. Eli kanlı PKK2lı yöneticilerden Murat Karayılan'ı ihbar edenlere 5 milyon, Cemil Bayık'ı ihbar edenlere 4 milyon, Duran Kalkan'ı ihbar edenlere ise 3 milyon dolara kadar ödül verilecek.