Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden PKK hatırlatması
Giriş Tarihi: 14.4.2021 16:56

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden PKK hatırlatması

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden PKK hatırlatması

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, terör örgütü PKK'nın yöneticileri olan , ve Duran Kalkan'ı ihbar edenlere para ödülü verileceği hatırlatmasında bulundu.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, terör örgütü PKK'nın yöneticileri olan Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan'ı ihbar edenlere para ödülü verileceği hatırlatmasında bulundu.



Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı tarafından oluşturulan 'Adalet için ödül programı' altında dünya genelinde aranan elebaşı teröristlerin yerlerini paylaşanlara para ödülü veriliyor. Ankara Büyükelçiliği, resmi twitter hesabından terör örgütü PKK'nın yöneticisi olan Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan'ın yerini ihbar edecek olanlara ödül verileceği hatırlatıldı. Paylaşımda, bilgi sağlayan kişilerin kimliği tamamen gizli tutulacağı da ifade edildi. Eli kanlı PKK2lı yöneticilerden Murat Karayılan'ı ihbar edenlere 5 milyon, Cemil Bayık'ı ihbar edenlere 4 milyon, Duran Kalkan'ı ihbar edenlere ise 3 milyon dolara kadar ödül verilecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden PKK hatırlatması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA