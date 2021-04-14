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Giriş Tarihi: 14.4.2021 11:07 Son Güncelleme: 14.4.2021 11:15

Başkan Erdoğan 'Gençlere maşallah' diyerek duyurdu: İlk atışta hedefi tam isabetle vurdu

Başkan Erdoğan 'Gençlere maşallah' diyerek duyurdu: İlk atışta hedefi tam isabetle vurdu

Başkan , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, BOZDOĞAN'ın ilk atışta hedefi tam isabetle vurduğunu duyurdu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, BOZDOĞAN'ın ilk atışta hedefi tam isabetle vurduğunu duyurdu.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Türkiye, havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı. Genç teknisyen ve mühendislerimizin GÖKTUĞ projesinde geliştirdiği görüş içi hava-hava füzemiz BOZDOĞAN, ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu. Gençlere maşallah...

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Başkan Erdoğan 'Gençlere maşallah' diyerek duyurdu: İlk atışta hedefi tam isabetle vurdu
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