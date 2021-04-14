CHP’li Seçer 2020 yılı performansında da sınıfta kaldı 'Gelir artışı var hizmet yok'

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 2021 yılı Nisan ayı toplantısının birinci birleşiminde 2020 yılı faaliyet raporu meclise sunuldu. Faaliyet raporunda gelirlerin artmasına rağmen hizmetlerin yapılmadığına dikkat çeken Cumhur ittifakı Meclis Üyeleri, Seçer'in 2020 yılı performansını sınıfta bıraktı.

LOGO TARTIŞMASI TEKRAR GÜNDEMDE

Faaliyet raporunun görüşülmesi sırasında MHP Grup Sözcüsü Mahmut Tat, logo tartışmalarını tekrar gündeme getirdi. Logonun meclise danışılmadan keyfi olarak kullanıldığına dikkat çeken Tat, "Mecliste uyum sağlanamayacağını hissettiği konuları da başkan meclise getirmeden uygulamaya çalıştı. Örneğin Büyükşehir Belediyesi'nin şuan kullandığı bizim logo dediğimiz kendilerinin simge dediği konu. Şimdi bilbordlarda geçici olarak bunu simge olarak kullanabilirsiniz fakat muhtarlıklarda, belediyelerin araçlarında meclisten geçmediği halde kullanmanız doğru bir hareket değildi, meclisi fazla da gale almama düşüncesi ile yorumlayabiliyoruz. Buna üzüldük. Siz bu logoyu kullanıyorsanız her yerde meclisin çoğunluğunun desteğini almalıydınız. Bu konu meclise gelmeliydi, tartışmalıydık ama yapamadık. Dilerim bu önümüzdeki süreç içinde bu konular gündeme getirilir ve tartışılır" dedi.

MHP'li Tat, işçi meselesini birkez daha Meclis gündemine taşıdı. Faaliyet raporunun görüşüldüğü sırada, Büyükşehir Belediyesi'nden işten çıkarılan ya da kısa çalışma ödeneğine mahkum edilen işçiler ile ilgili konuşan Tat, "Büyükşehir kısa çalışma ödeneği altında işçileri kapı önüne koyup az parayla ailesini geçindirmek zorunda bırakıldı. Yetmiyor gibi geçen aylarda bu kez işçilere yönelik ücretsiz izin hazırlıkları yapıldı ve uygulamaya konuldu. Ağır şartların yaşandığı bu günlerde belediye olarak muhtaç olduğuna inandığımız insanlara çorba, yemek, koli yardımında bulunurken, kiracılardan kira alınmazken, esnafa destek verilirken, kendi evladımız işçileri kapı önüne değişik isimler adı altında konulması bizi üzdü. Arzu ederdik ki böylesi sıkıntılı dönemde bu insanları bu uygulamaya tabi tutmasaydınız" diye konuştu.

MHP'li Tat Büyükşehir Belediyesi'nin gelirlerinin artmasına rağmen hizmet noktasında tatmin edici yatırımların yapılmadığına dikkat çekerek, "2019 yılı merkezi idare vergi gelirlerinden alınan paylar ay ay ortada. 2020'de vergi paylarından Büyükşehir'in kasasına gelen parada yaklaşık yüzde 25 artış var. 2019 yılında 1 milyar 209 milyon TL gelmişken 2020'de 1 milyar 515 milyon gelmiş. Kesintiye uğrar denilen paraların fazlasıyla geldiğini gördük. Cari harcamaları düştüğümüzde elinizde ciddi rakamlar var. Bunu gördüğümüz zaman şu, bu niye yapılamadı diyoruz. 2020'de yapılanlara baktığımızda Mersin'e daha büyük yatırımlar yapısını, sosyal, ticari hayata daha fazla destek olabilseydik. İnsanımızın fiziki olarak rahatça yaşayabileceği altyapı ve ulaşım ile ilgili belli düzenlemeler yapılmalıydı. Katlı kavşak yapımı yeterli olmuyor. Bunu tamamlayıcı düzenlemelerin yapılması gerekirdi" dedi.