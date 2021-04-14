Davulcudan koronavirüs bestesi

Ramazan geleneğinin vazgeçilmezi davulcular yine sokaklarda. Beyoğlu Kasımpaşa'da davul çalarak vatandaşları sahur için uyandıran Kazım İliş, davulculuğun dedesinden babasına, babasından ise kendisine geçtiğini söyledi. Bir diğer ramazan davulcusu Rıdvan Akçayır da pandemiye karşı söylediği koronavirüs bestesiyle sokaklarda davul çalarak vatandaşları uyandırdı. Akçayır'a arkadaşı Kadir Karalıkaş manilerle eşlik etti. Vatandaşlar özel beste için teşekkür ettikleri davulcuya sepet sarkıtarak bahşiş verdi.