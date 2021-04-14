Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: “Irkçı bir siyasetçinin söylemleri asla kabul edilemez”

Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisinin Başkanı Geert Wilders'in sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı "Stop Islam. Stop Ramadan. Freedom. No Islam (İslamı durdurun. Ramazan'ı durdurun. Özgürlük. İslam yok) ifadelerine tepkilerin ardı arkası kesilmiyor. Hollandalı faşist siyasetçinin bu ifadelerine bir tepki de Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'tan geldi.



"IRKÇI BİR SİYASETÇİNİN SÖYLEMLERİ ASLA KABUL EDİLEMEZ"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da sosyal medya hesabından Hollandalı siyasetçi Geert Wilders sözleri hakkında bir tepki göstererek, "Barış dini İslam'ı ve rahmet ayı Ramazan-ı Şerif'i hedef alan Hollandalı ırkçı bir siyasetçinin söylemleri asla kabul edilemez. İslam düşmanlığını körükleyen, toplumsal barışı hedef alan ırkçı zihniyete karşı uluslararası toplumu bilinçli bir mücadeleye davet ediyorum. Avrupa'da yükselen İslam düşmanlığına ve bu tür sistematik provokasyonlara karşı Müslümanlar olarak akl-ı selim ile hareket ederek, İslam'ın hayat veren ilkelerini ve Ramazan ayının rahmetini yaşamaya ve yaşatmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.