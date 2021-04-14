DSÖ'den diyabet açıklaması: Koronavirüs nedeniyle hastanede yatanların büyük kısmında var

ŞU AN İNSÜLİN PİYASASINA 3 ŞİRKET HAKİM

Sözleşme, Toronto Üniversitesi'nin desteğiyle DSÖ ve Kanada hükümeti tarafından ortaklaşa düzenlenen Küresel Diyabet Zirvesi'nde bugün açıklanıyor. DSÖ, sözleşmeyle düşük ve orta gelirli ülkelerde diyabet teşhis araçlarına, ilaçlarına ve özellikle de insüline erişimi artırmayı hedefliyor. Örgüte göre, şu anda dünyada insülin piyasasına sadece 3 şirket hakim durumda.