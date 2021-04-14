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Giriş Tarihi: 14.4.2021

Gece hayatına yeni düzenleme yolda

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN
Toplumda sık sık şikâyetlere neden olan bar, pavyon, kafe ve restoran gibi alkol satışı yapılan eğlence yerleri ile ilgili yeni kurallar getiren bir yasa çalışması yapılıyor. Düzenleme ile eğlence yerlerinin sabaha kadar müzik çalarak çevreyi rahatsız etmesi, şehir girişlerine rastgele pavyon gibi yerlerin açılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Ayrıca ruhsatsız umuma açık istirahat ve eğlence yerleri kapatılacak. Ancak içkili olanlar ile ilgili özel bir prosedür işletilecek. İçkili yerlerin faaliyet göstereceği alanlar ile bunların açılış ve kapanış saatlerinin belirlenmesine İçkili Yer Tespit Komisyonu tarafından karar verilecek. Kurallara uymayanlara ise 25 bin liraya kadar para cezası verilecek.
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Gece hayatına yeni düzenleme yolda
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