Gönül zinciri

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu'ndan bir grup öğrenci, ramazan dolayısıyla hazırladıkları üzerinde şehitlerin fotoğrafının bulunduğu erzak kolilerini, ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor. Anestezi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Serdar Yalçın ve 9 arkadaşı, sosyal sorumluluk dersinde geliştirdikleri proje kapsamında, terör örgütleriyle girilen çatışmalarda şehit düşen askerler adına, ihtiyaç sahibi ailelere ramazan ayında erzak yardımı yapıyor. Yalçın ve arkadaşları, kendi imkanları, aileleri ve çevrelerinden topladıklarını paralar ile erzak kolisi hazırlayarak, muhtarlıklardan bilgisini aldıkları ihtiyaç sahibi kişilerin adreslerine bırakıyor. Yalçın "Daha fazla sayıda insana yardım ulaştırıp daha fazla sayıda şehidimizin ismini yaşatmak istiyoruz" dedi.Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) ile birlikte bu yıl da ramazan vesilesiyle yardım organizasyonları yapacak olan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Kardeşlerini Unutma Beklenen Sensin" temasıyla çalışmalarını yürütüyor. Türkiye ve 75 ülkede 208 bölgede 61 milyon lira değerindeki yardımları ihtiyaç sahiplerine dağıtacak olan TDV, yurtiçinde 100 liralık 77 bin 10 alışveriş kartı, 200 lira değerinde ürünlerin bulunduğu 1100 gıda kolisi ile ihtiyaç sahibi ve yetim çocuklara 150 liralık 7 bin 400 bayramlık kıyafet dağıtacak. Yurtdışında ise 99 bin 810 gıda paketi, 58 bin 350 iftar-kumanya ve 14 ülkede 11 bin 750 bayramlık kıyafet dağıtacak olan TDV, toplamda 569 bin 150 kişiye ulaşmayı hedefliyor. Vakıf, bu yardımların yanı sıra DİB ve TDV ile birlikte yürütülen "Hediyem Kur'an Olsun" projesi kapsamında 36 ülkede 90 bin Müslüman'a Kur'an-ı Kerim de hediye edecek.Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar, Anadolu'nun kalbi olarak gördükleri değerlerden ilham alarak "Erenler Sofrası" adıyla düzenleyecekleri ramazan programıyla 87 ülkede yüz binlerce kişiye yardım ulaştıracaklarını söyledi.Futbolcu Mesut Özil'in ramazan kampanyası kapsamında Türk Kızılay'a yaptığı 100 bin euro bağışla, dünya genelinde 128 bin ihtiyaç sahibine yardım ulaştırılacak. Bağışla Türkiye'de 2800, Endonezya'da 1000, Arakan'daki mülteci kamplarında 750 ramazan gıda kolisi ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. İdlib'deki yetimhaneler ile Somali'de yaşayan insanlara iftar verilecek.