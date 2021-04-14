HDP’li eski başkana jandarma operasyonu

PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik olarak devam eden bir soruşturma kapsamında, örgütle ilgisi bulunduğu ve örgüte üye olduğu ileri sürülen, daha öncede örgüt propagandası yapmak suçundan tutuklanan ve 1 yıl cezaevinde kalan HDP Dilovası eski İlçe Başkanı K.O. yakalanarak gözaltına alındı.

PKK/KCK terör örgütüne üye olduğu iddiası ile sabah saatlerinde düzenlenen şafak operasyonu ile yakalanarak gözaltına alınan Şüphelinin sorgusunun devam ettiği ve tamamlanan işlemleri sonrası adli mercilere sevk edilecek.