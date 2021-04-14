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Giriş Tarihi: 14.4.2021 15:32

’li eski başkana jandarma operasyonu

ABBAS ÇAKAR
HDP’li eski başkana jandarma operasyonu

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından, Dilovasında gerçekleştirilen operasyonda,  Dilovası eski ilçe başkanı olan K.O. yakalanarak gözaltına alındı.

PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik olarak devam eden bir soruşturma kapsamında, örgütle ilgisi bulunduğu ve örgüte üye olduğu ileri sürülen, daha öncede örgüt propagandası yapmak suçundan tutuklanan ve 1 yıl cezaevinde kalan HDP Dilovası eski İlçe Başkanı K.O. yakalanarak gözaltına alındı.

PKK/KCK terör örgütüne üye olduğu iddiası ile sabah saatlerinde düzenlenen şafak operasyonu ile yakalanarak gözaltına alınan Şüphelinin sorgusunun devam ettiği ve tamamlanan işlemleri sonrası adli mercilere sevk edilecek.

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HDP’li eski başkana jandarma operasyonu
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