Her şey Başkan Erdoğan'ın, 'Ne olursa olsun yapacağız' sözü ile başladı! Rakamları tek tek paylaştı...

Kentsel dönüşüm kapsamında, 16,5 milyar lira kaynak kullanıldığını bildiren Kurum, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın 2012 yılında 'bedeli ne olursa olsun yapacağız' diyerek İstanbul'da başlattığı kentsel dönüşüm seferberliğini, 'Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm' hedefiyle daha da hızlandırdık. Kentsel dönüşüm temel ilkelerimiz, yerinde dönüşüm, gönüllü dönüşüm, hızlı dönüşüm. 81 ilde 716 bin konut ve iş yerini riskli yapı olarak değerlendirip yeniliyoruz. 59 ilde 600 bin bağımsız bölümün yer aldığı 273 riskli alanda da çalışmalarımız olanca hızıyla devam ediyor. 33 ilde 163 kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanında ve 16 yenileme alanında çalışmalarımız devam ediyor. 81 il, 922 ilçemizde afetlere karşı risk taşıyan tüm binalarımızı kentsel dönüşüm kapsamına alarak yeniliyoruz."