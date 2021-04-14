İki aile daha evladına kavuştu

Mardin ve Gaziantep'te ikna çalışmaları sonucu biri kadın iki terörist ailelerine kavuştu.Terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonlarla huzur ve güveni tesis eden güvenlik güçleri, çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerle de görüşerek evlatlarına kavuşmaları için yoğun çaba sarf ediyor. Bu kapsamda Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubelerince yürütülen çalışmayla 6 yıl önce terör örgütü YPG/ PKK'ya katılan 24 yaşındaki S.A. terör örgütünden kaçarak Habur Kara Hudut Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. İfade işlemlerinin sürdüğü Mardin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ailesiyle buluşturulan S.A. yıllar sonra annesine ve kardeşine sarıldı.Öte yandan Gaziantep'te 7 yıl önce terör örgütü PKK'ya katılan M.A., (25) polis ekiplerinin ikna çalışması sonucu Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Gaziantep'e getirilen M.A., dün Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde 7 yıldır görmediği annesi, babası ve kardeşleriyle buluşturuldu. Çocuklarına kavuşan aile gözyaşlarına boğuldu.