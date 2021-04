İstanbul için alarm zilleri çalıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3-9 Nisan tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 804.97, Ankara'da 419.06, İzmir'de 304.07 oldu.Ülke genelinde Kırklareli her 100 bin kişide 882.13 ile en yüksek, Şırnak ise 32.17 ile en düşük Kovid-19 vakasına sahip il olarak kayda geçti.Haftalık verilere göre Kırklareli, İstanbul, Çanakkale, Yalova ve Kastamonu 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller; Şırnak, Hakkâri, Van, Şanlıurfa ve Mardin ise 100 bin kişide en az vaka görülen iller oldu.Sağlık Bakanı Koca, "Mutasyonlu virüs aynı yolla ancak daha hızlı yayılıyor. Kısıtlamalar zaruri hale geldi. Birlikte mücadele edip kazanacağız" ifadelerini kullandı.Türkiye'de dün 306 bin 563 Kovid-19 testi yapıldı, 59 bin 187 kişinin testi pozitif çıktı, 273 kişi hayatını kaybetti. Hastas ayısı 2 bin 723 oldu. Son 24 saatte 52 bin 104 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 3 milyon 424 bin 733'e yükseldi. Toplam test sayısı 42 milyon 199 bin 485'e ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 962 bin 760, vefat sayısı 34 bin 455, ağır hasta sayısı 2 bin 951 oldu. Bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3.3, yatak doluluk oranı yüzde 56.7, ventilatör doluluk oranı yüzde 34.9 olarak kayda geçti. ANKARA