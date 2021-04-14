İstanbul'da balık avı yasağı başladı

İstanbul İl Tarım Müdürlüğü, balık avı sezonunun bitmesiyle birlikte Marmara Denizi'nde denetimlerde bulundu. Denetimlere İstanbul İl Tarım Müdürü Ahmet Yavuz Karaca da katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Karaca, bereketli bir sezon geçirdiklerini aktardı ve "Denetimler çok güzel. Biz zaten ufak çaplı bir tekneyiz. Biz gırgır ve trol tekne değiliz. İftardan sonra limana geçerken bir kere daha bakalım dedik. Çinekop, palamut ve hamsi boldu bu sene. Güzel bir sezon geçirdik" diye konuştu.

11 MİLYON TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

İstanbul İl Tarım Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediye'sine bağlı ekiplerin sezon boyu yaptığı denetimlerde, 24 bin 775 uygulama gerçekleştirildiği öğrenildi. 750 idari işlem uygulanan denetimlerde toplam 11 milyon TL idari para cezası uygulandı. 95 balıkçı gemisi ve mevzuata aykırı avcılıkta kullanıldığı tespit edilen çok sayıda yasadışı av aracına el konuldu.