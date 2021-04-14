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Giriş Tarihi: 14.4.2021 18:55

’da operasyonu! Kritik iki isim yakalandı

İstanbul’da DEAŞ operasyonu! Kritik iki isim yakalandı

'da terör örgütü 'a yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında örgütün sözde savunma sistemleri emiri Suriye uyruklu Halid İ.D. ve kırmızı bültenle aranan Tacikistan uyruklu Soleh S.'nin de bulunduğu öğrenildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile bağlantıları oldukları belirlenen kişilere yönelik olarak 10 ilçedeki 19 adrese operasyon düzenlendi.

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılana aramalarda örgütü ait çok sayıda malzeme ele geçirildi.

İKİ KRİTİK İSİM...

Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerden Suriye uyruklu Halid İ.D.'nin, DEAŞ terör örgütünün sözde savunma sistemleri emiri olduğu, Tacikistan uyruklu Soleh S.'nin de kırmızı bültenle arandığı belirlendi.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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İstanbul’da DEAŞ operasyonu! Kritik iki isim yakalandı
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