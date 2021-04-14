İstanbul'da toplu taşıma çilesi: Şu an boğuluyorum...

İsmet Karadeniz de, "Ben şimdi tramvaya bineceğim, tramvayda kalabalık, şu an boğuluyorum, nefes alamıyorsun. Böyle kısıtlama olmaz" diye konuştu. Onur Ali Usta ise, "Sıkıntı yaşayanlardan bir tanesi de benim, işe geç kaldım" diye konuştu.

DOLU OTOBÜSE ALINMAYINCA ŞOFÖRLE TARTIŞTILAR

Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde işe gitmek için durakta bekleyenler, dolu olduğu gerekçesiyle İETT otobüsüne alınmadı. Duruma tepki gösteren bazı vatandaşlar şoför ile tartıştı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.