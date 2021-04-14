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Giriş Tarihi: 14.4.2021 15:03 Son Güncelleme: 14.4.2021 15:23

Libya'ya aşı götüren uçak 'dan hareket etti

AA
Libya'ya aşı götüren uçak Ankara'dan hareket etti

, Libya'ya aşı götüren uçağın 'dan hareket ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan Kovid-19 aşılarını Libya'ya ulaştıracak Hava Kuvvetlerimize ait uçak, hazırlıkların tamamlanmasını müteakip Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan yola çıktı." ifadesine yer verildi.

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Libya'ya aşı götüren uçak Ankara'dan hareket etti
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