Libya'ya aşı götüren uçak Ankara'dan hareket etti

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan Kovid-19 aşılarını Libya'ya ulaştıracak Hava Kuvvetlerimize ait uçak, hazırlıkların tamamlanmasını müteakip Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan yola çıktı." ifadesine yer verildi.
Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan #COVID19 aşılarını Libya'ya ulaştıracak olan Hava Kuvvetlerimize ait uçak, hazırlıkların tamamlanmasını müteakip Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan yola çıktı. pic.twitter.com/HyEgvDNcCA— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 14, 2021