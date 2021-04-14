Marketler hafta içinde 07.00-18.00 arası açık

İçişleri Bakanlığı Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki kısıtlamalara ilişkin bir genelge yayınladı.Genelgeye göre; hafta sonu sokağa çıkma yasağı cuma günü saat 19.00'da başlayıp pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak. Hafta sonu market, manav ve kasaplar saat 10.00 - 17.00 arasında faaliyet gösterebilecek. Fırınlarda pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak ve iftar saatine kadar sadece satış yapılabilecek.Hafta içinde açık olacak işyerlerinin çalışma saatleri 07.00-18.00 arasında olacak. Zincir marketler ise saat 10.00'da açılacak. Hafta içi günlerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar saat 10.00 ile 14.00 arasında, 18 yaş altı ise 14.00 - 18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Şehir içi toplu ulaşım araçlarında oturma kapasitesi yüzde 50 ile sınırlandırılacak. 16 Mayıs'a kadar restoran ve kafeteryalar iç veya dış mekanlarında masada müşteri kabul edemeyecek. Yeme içme yerleri hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, saat 19.00'dan sahur vaktine kadar sadece paket servis, cumartesi ve pazar günleri ise sabah 10.00'dan sahur vaktine kadar sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebilecek. Aynı şekilde online yemek sipariş firmaları hafta içi ve hafta sonlarında saat 10.00'dan sahur vaktine kadar evlere paket servis yapabilecek.