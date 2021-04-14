104 emekli amiralın yayımladığı darbe imalı bildiri ile ilgili gözaltına alınan 10 emekli amiral ile ifadeye çağrılan 4 emekli amiral, dün sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında, bildiriyi hazırlayan emekli tuğamiral Ergun Mengi'nin emekli tümamiral Ali Yüksel Önel'e bildirinin hazırlık sürecinde gönderdiği mesajlar da ortaya çıktı. Mengi'nin bildiriyi taslak metin olarak ADMEK-2 isimli WhatsApp grubunda yayımladığı, yapılması istenilen değişiklikleri ekleyerek bildiriye son halini verdiği belirtildi. Mengi'nin Önel'e gönderdiği mesajlarda, "Komutanım çok sağolun, esas tepki takunyalı amiral, harp okulu giriş şartlarından irticaya karışılmasının çıkarılması ve subay-astsbay kurslarında Atatürk İlke ve Inkılapları derslerinin çıkarılmasının üzerine olacaktır. Ama grupta uzlaşı çok zordu. Bu nedenle Montrö bahanesiyle son paragraftaki mesajları veren, hedef kitle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı olmayan bir bildiri hazırlayayım dedim. Çok haklısınız ama burada Montrö'yü araç olarak kullandık" ifadelerini kullandığı belirlendi.