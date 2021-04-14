Muharrem İnce kimdir, sağlık durumu nasıl ve kaç yaşında? İşte ünlü siyasetçi Muharrem İnce'nin son sağlık durumu!

Memleket Hareketi kurucusu Muharrem İnce sağlık durumu ile gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz akşam yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırılan ve daha önce de koronavirüs salgınına yakalandığını duyuran siyasetçinin tedavisinin hastanede süreceği bildirildi. Muharrem İnce kimdir, kaç yaşında, sağlık durumu nasıl?" soruları ile yanıt aramaya başladı. İşte Muharrem İnce sağlık durumu, yaşı ve hakkında merak edilenler…

MUHARREM İNCE KİMDİR, SAĞLIK DURUMU NASIL?

Önceki gün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Korona test sonucum pozitif çıktı. Benimle temaslı olanların test yaptırmalarını ve kendilerini karantinaya almalarını rica ediyorum. Arayan, soran, mesaj atan herkese çok teşekkür ederim. Sağlığınıza dikkat edin, sağlıklı, güzel günlerde buluşacağız" ifadelerini kullanmıştı. Gelen son dakika haberine göre; hastaneye kaldırılan Muharrem İnce'nin sağlık durumu binlerce kişi tarafından merak ediliyor.