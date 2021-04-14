Mutasyonlu Kovid-19’a karşı yerli ve milli ilaç

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) desteğiyle Ankara Üniversitesi Kök Hücre Enstitüsü'nde, çoğu kadınlardan oluşan 37 araştırmacı, mutasyonlu Kovid-19'a karşı yerli ilaç geliştirdi. Çalışma sonucu geliştirilen 'Ribavirin' adlı ilacın laboratuvar çalışmaları başarıyla tamamlandı. Kovid-19 hastalarının tedavisinde kullanılacak ilacın, mutasyonlu virüse karşı da etkili olduğu görüldü. 1-2 hafta içinde klinik aşamaya geçecek olan ilacın ilk etapta Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi ana merkez olmak üzere Koç Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Şehir Hastanesi'nde gönüllü 50 hastaya uygulanması planlanıyor.Ankara Üniversitesi Kök Hücre Enstitüsü Öğretim Görevlisi Dr. Mehmet Altay Ünal, "Çalışmalarımızda laboratuvar şartlarında 5 tane var olan ilaç etken maddesinin Kovid-19'a karşı etkinliğini tespit ettik. Bunlardan birisinin faz çalışmaları ülkemizde 4 merkezde başlamak üzere. Bu molekül yaklaşık 50 hasta üzerinde uygulanacak. Klinik çalışmada işe yaradığı, Kovid-19'a karşı etkili olduğu ortaya çıkarsa Sağlık Bakanlığı'mızın ve gerekli mercilerin uygun görmesi halinde yıl sonuna kadar hastalarda kullanılmaya başlanacak.