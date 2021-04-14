Oğlumu PKK’ya HDP teslim etti

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP binası önündeki oturma eylemi, 589'uncu gününde 226 aile ile sürüyor. Diyarbakır'da, 2015'te 17 yaşındayken, Kuran-ı Kerim kursunda hafızlık eğitimi aldığı sırada, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Ramazan için evlat nöbetini sürdüren Mevlüde Üçdağ, "2 ramazan oldu, biz burada eylemdeyiz. Oğlum Ramazan, sen de aynı ismi taşıyorsun. Oruç severdin, Kuran-ı Kerim ve namaz severdin. Ben çocuğumu HDP ve PKK'dan istiyorum. HDP, oğlumu PKK'ya teslim etti. Gel, teslim ol. O silahları ve elbiseleri de yak ve gel" dedi.