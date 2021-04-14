‘Onların çocukları kolejde, sen dağdasın, oğlum gel’

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelip HDP il binası önünde evlat nöbetine başlayan ailelerin eylemi 589'uncu gününde de devam ediyor.Van'dan 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için eyleme dahil olan anne Solmaz Övünç, oğluna çağrıda bulunarak geri gelmesini istediğini söyledi.Övünç, "Çocuk çalan partinin önündeyim, HDP olmaz ise PKK olmaz, benim oğlumu nasıl PKK'ya götürdüyse HDP öyle geri getirsin. Ben oğlum Baran'ımı istiyorum. Bak Baran oğlum, annen burada eli boş gitmesin, sesimi duy, ciğerimi yakma. Benim ciğerimi 5 yıldır yakmışsın, bu hasret içimizden çıksın. Sana orayı yakıştıramıyorum, vekillerin çocukları kolejde, sen dağdasın. Ben oğlumu istiyorum. HDP olmazsa PKK olmaz, eğer sen sesimi duyduysan gel adalete teslim ol. Onlar seni kandırıyor. Ceza var diyorlar ama ceza yok oğlum. Sen bir gün bile ceza almayacaksın, gel son defa seni göreyim ölüm Allah emridir" dedi.