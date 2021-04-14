Pide kuyruğuna bir saat kararı ile son verildi

Ramazanın ilk günü yaşanan pide kuyrukları ile birlikte İçişleri Bakanlığı'nın "Kısmi Kapanma" konulu genelgesiyle akşam saat 19.00'dan itibaren ülke genelini kapsayacak iki haftalık kısmi kapanmada alınan tedbirler neticesinde pide ve ekmek üretiminin iftardan 1 saat önce sonlandırılacağı kaydedildi. Fırınlarla ilgili alınan kararda insanların sıraya girmemesi için böyle bir karar alındığı belirtildi.



FIRINLARDA ÜRETİM İFTARA BİR SAAT KALA DURACAK



Ramazan aylarında iftara dakikalar kala yoğun sıraların oluşması ve kovidle mücadelede İstanbul'da da iftara dakikalar kala fırınların önlerinde uzun kuyruk oluşması genelgede yeni kararların alınmasına neden oldu. kovid-17 koronavirüs vakalarının artmasına yolaçmaması için İçişleri Bakanlığı'nın "Kısmi Kapanma" konulu genelgesiyle fırınların önlerinde iftar öncesi kuyruklara son verilmesi bekleniyor.



Koronavirüsle mücadele kapsamında saat 19.00'dan itibaren ülke genelini kapsayacak iki haftalık kısmi kapanmada alınan tedbirler neticesinde pide ve ekmek üretiminin iftardan 1 saat önce sonlandırılmasına karar verildi.



İstanbul'da ilk iftara saatler kala vatandaşlar, fırınlara pide alabilmek için akın ederek uzun kuyruklar oluşturdu. Koronavirüs tedbirleri içerisinde yarı kısıtlama kararından sonra Fırınlarda iftara bir saat kala pide yapılmayacağının açıklanması kuyrukları sona erdirilmesi için bir hamle oldu.