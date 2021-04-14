RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: VAV TV, ülkemizin yayın dünyasına önemli bir değer katacak

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin; Turkuvaz Medya Grubu'nun yeni televizyon kanalı VAV TV'nin ülkemizin yayın dünyasına önemli bir değer katacağını söyledi.

Ebubekir Şahin; "'Gerçek bilgi, doğru yorum' parolasıyla yola çıkan ve büyük bir ihtiyacı karşılayacak olan VAV TV ülkemizin yayın dünyasına önemli bir değer katacak. Yayıncılık alanımıza sağladıkları katkı için bu değerli projeyi hayata geçirenleri tebrik ediyor, başarılı çalışmalar diliyorum" dedi.