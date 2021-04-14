Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'kısmi kapanma' çağrısı: Vakaları azaltalım

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısında en çok artış Kırklareli, Çanakkale, Bayburt, İstanbul ve Tekirdağ'da oldu. Samsun ve Ardahan'da ise azalış gerçekleşti. Yeni kararlara tam uyumla vaka sayılarını azaltmak elimizde."