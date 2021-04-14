Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'kısmi kapanma' çağrısı: Vakaları azaltalım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla vatandaşları Kovid-19 salgınına karşı uyarmaya devam ediyor.
"AŞIYA KADAR VAKALARI AZALTALIM"
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bütün işi aşıya bırakmayalım. Aşıya kadar vakaları azaltalım. Kısmi kapanma fırsattır." değerlendirmesinde bulundu.
VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN İLLER
Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık vaka sayısında en çok artış olan illeri de paylaştı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısında en çok artış Kırklareli, Çanakkale, Bayburt, İstanbul ve Tekirdağ'da oldu. Samsun ve Ardahan'da ise azalış gerçekleşti. Yeni kararlara tam uyumla vaka sayılarını azaltmak elimizde."