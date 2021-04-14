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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: DEAŞ'ın kritik ismi eş zamanlı baskında yakalandı! Kırmızı bültenle aranıyordu...
Giriş Tarihi: 14.4.2021 14:34 Son Güncelleme: 14.4.2021 14:53

: DEAŞ'ın kritik ismi eş zamanlı baskında yakalandı! Kırmızı bültenle aranıyordu...

Son dakika: DEAŞ'ın kritik ismi eş zamanlı baskında yakalandı! Kırmızı bültenle aranıyordu...

'da terör örgütü DEAŞ'ın yapılanmasına yönelik operasyonda 19 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Baskında 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Tacikistanlı 'un da olduğu öğrenildi. Solıkhov, 'kırmızı' bülten ile aranıyordu.

İstanbul'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda kırmızı bültenle arandığı belirtilen Tacikistanlı Soleh Solıkhov'un da yakalandığı öğrenildi.



İstanbul'da terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu belirlenen şüphelilere yönelik 10 ilçedeki 19 adrese operasyon düzenlendi.



Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında ülkesinin talebi üzerine kırmızı bültenle arandığı belirtilen Soleh Solıkhov'un da olduğu kaydedildi. Gözaltına alınan kişilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları sürüyor.

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Son dakika: DEAŞ'ın kritik ismi eş zamanlı baskında yakalandı! Kırmızı bültenle aranıyordu...
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